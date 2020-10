Vantaggi ed opportunità del Superbonus, la Bcc di Fano li illustra a famiglie e privati

Diretta streaming via social per l’ultimo dei quattro appuntamenti che l’Istituto di credito ha dedicato al “DL Rilancio”. Guida pratica per cogliere le opportunità collegate alle ristrutturazioni

FANO – Superbonus al 110%, guida pratica per famiglie e privati. Si avvia a conclusione il ciclo di incontri “Capire il Superbonus” che, nel mese di ottobre, su impulso della BCC di Fano, ha approfondito e illustrato ad addetti ai lavori e privati le opportunità contenute nel “Decreto Rilancio”.

A promuovere l’iniziativa “Capire il Superbonus” la BCC Fano in collaborazione con il Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA, per spiegare in maniera semplice e chiara il percorso dedicato alla riqualificazione energetica, alla messa in sicurezza sismica degli edifici e volto a soddisfare tutte le esigenze dei privati interessati a mettere in campo riqualificazioni e acquisti immobili.

Se i primi tre appuntamenti (il 7 e il 15 al Teatro della Fortuna; il 14 al Tag Hotel) è stato possibile proporli in presenza, seppur con le precauzioni previste fino a quelle date per la pandemia da Covid19, alla luce delle ultime disposizioni il convegno del 23, inizialmente previsto al Teatro della Fortuna, sarà proposto in diretta streaming, con possibilità di ascoltare i relatori e rivolgere loro delle domande in tempo reale commentando il video in diretta oppure scrivendo un messaggio whatsapp al nr. 335 762 0956.

Ospiti della diretta streaming il professor Thomas Tassani, docente di Diritto tributario all’Università di Bologna, che illustrerà le opportunità del Superbonus, e l’ingegner Andrea Canducci che parlerà degli interventi agevolabili. Sarà poi il dott. Franco Finocchi, commercialista, a trattare il tema del credito d’imposta e della cessione delle detrazioni fiscali. Collegate a quest’ultimo argomento sono le modalità di utilizzo, spiegate dal notaio, dott. Pietro Fabbrani di Rimini.

A chiudere i lavori il vice-direttore generale BCC Fano, Marco Pangrazi, che presenterà le interessanti offerte e i finanziamenti agevolati che la banca ha promosso per essere al fianco di coloro che decidono di avviare una ristrutturazione e sfruttare il canale del Superbonus. Stime ISTAT e EEFIG (Energy Efficiency Financial Institutions Group) indicano che in Italia il mercato della riqualificazione energetica degli edifici è nell’ordine, potenzialmente, di circa 10 miliardi (per anno) per i prossimi 11 anni.

E nella Regione Marche, negli ultimi anni severamente colpita da fenomeni sismici, si sente fortemente la necessità di mettere in sicurezza sismica gli edifici e renderli energeticamente efficienti. «È evidente che le disposizioni contenute nel Decreto Rilancio, in particolare per il Superbonus, rappresentano un’importante opportunità sotto molti punti di vista: strutturale, energetico e ambientale – osserva Pangrazi -. Ma guai a cadere in facili illusioni, perché il Superbonus prevede una serie di limiti che è necessario conoscere e affrontare con tecnici specializzati. Come BCC Fano ci siamo messi al fianco di cittadini e imprese per fornire gli strumenti utili a conoscere ed affrontare al meglio il tema del Superbonus».

L’evento “Capire il Superbonus” si svolgerà in diretta streaming venerdì 23 ottobre a partire dalle 17. Per seguirlo e interagire con domande e osservazioni sarà sufficiente collegarsi alla pagina Facebook della BCC Fano www.facebook.com/bccfano o al sito web www.fano.bcc.it

