Stati generali del Turismo, a Fano la parola passa agli operatori

FANO – Proseguono gli Stati Generali del Turismo al Teatro della Fortuna che, nella giornata di domani darà ampio spazio al mondo del ricettivo e degli eventi e agli operatori commerciali del territorio.

Si inizierà alle 10 del mattino di domani, 14 ottobre quando, presso la Sala Verdi, si aprirà un focus group dedicato al mondo del Ricettivo dove albergatori, ristoratori e operatori stessi potranno dare il proprio punto di vista, raccontare la stagione appena trascorsa e le peculiarità delle proprie attività. Voce ai protagonisti anche al pomeriggio, dove associazioni culturali e imprese degli eventi avranno a disposizione il palco per il proprio intervento dalle 17.30 alle 19.30.

Il 15 ottobre sarà invece dedicato ai sindaci del territorio delle due vallate i quali offriranno nuovi spunti e si confronteranno sulle eccellenze delle proprie zone. L’obiettivo finale di queste due giornate è quello di fornire a Josep Ejarque, esperto di fama internazionale, nuovi punti di vista e spunti che verranno poi utilizzati per penetrare al meglio il nuovo mercato turistico. Al termine degli Stati Generali del Turismo, lo stesso professionista raccoglierà tutti i dati emersi durante gli incontri per la realizzazione di una percorso strategico che potrà essere adottato dalla città della Fortuna. Dati che serviranno anche a Maggioli Cultura per la creazione di un aggregatore di eccellenze che metterà insieme tutte le peculiarità del territorio e agli uffici del Comune di Fano per proseguire progetti già in essere.

Ultimo appuntamento in programma sarà per sabato 17 ottobre dove si svolgerà un momento sociale che si svilupperà tramite una visita guidata della città, alla quale parteciperanno tutti i soggetti sopracitati e confrontarsi tra loro anche sulle modalità di promozione delle varie esperienze cittadine.

Gli Stati Generali del Turismo si svolgeranno seguendo ovviamente tutte le norme anti Covid. Per partecipare alle varie giornate sia come spettatore che per eventuali interventi è obbligatoria la prenotazione tramite turismo@comune.fano.pu.it o tramite i numeri 0721.887792/887680/887617.

