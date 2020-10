Si schianta con l’auto contro un albero, soccorso e trasportato in ospedale

JESI – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi, alle 14,30, in via di Colle Onorato, a Jesi, dove poco prima si era verificato un incidente stradale.

Il conducente di un’auto, per cause in via di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un albero, al margine della careggiata.

La squadra di Jesi dei Vigili del fuoco, intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4×4, ha assistito il conducente della vettura, rimasto il ferito, per poi affidarlo alle cure dei sanitari del 118.

Subito dopo i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona dell’intervento.

