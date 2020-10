Riccardo Raponi si aggiudica a Moie il Campionato Giostre Medioevali 2020

MOIE – Presso il Parco equestre di Moie si è svolta la quarta e ultima Tappa del Campionato Giostre Medioevali 2020.

Alla chiusura del campionato erano presenti dieci binomi partenti, la gara è stata anticipata a causa delle incerte condizioni meteo. Il campionato si è concluso nonostante le tante incertezze dovute al Coronavirus. Pochi errori agli anelli, nessuna bandierina abbattuta, tornate tecnicamente interessanti e i due contendenti al titolo a darsi battaglia dall’inizio alla fine della gara.

Ha vinto la gara Riccardo Raponi (20 punti) sulla purosangue Kathy Way con gli ottimi parziali di 57.74 e 58. 38, per un tempo totale di 1.56.12;secondo Adalberto Rauco (16 punti) in 1.58.97 e terzo Mimmo Spinelli (13 punti) in 1.59.08, gli altri partecipanti sono sopra un totale di 2 minuti.

“Per effetto dello stralcio” dei due secondi cavalli di Raponi e Spinelli prendono 11 punti Alberto Liverani, 9 Daniele Leri, 7 Claudia Salomone e 5 Alessio Ricchiuti.

Alla fine del campionato sono diciotto i cavalieri (due le amazzoni) con almeno un punto in una classifica generale che vede vincitore Riccardo Raponi con 65 punti e due vittorie di tappa. Lo seguono Mimmo Spinelli (55 punti e una vittoria) e Adalberto Rauco (41 punti),quarto Jacopo Rossi (33 punti e una vittoria) e quinto Michelangelo Fondi (26 punti).

Questi ultimi cinque cavalieri saranno premiati durante il pranzo sociale che verrà organizzato prossimamente. La gara si è svolta rispettando le attuali normative anti Covid-19.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it