Programmati a Chiaravalle gli appuntamenti a teatro con Mariangela Gualtieri e The Gang

CHIARAVALLE – Fissate le date di recupero di due dei tre spettacoli della stagione del Teatro Valle, proposta da Comune e AMAT con il sostegno di Regione Marche e MiBACT, sospesi per la prima emergenza sanitaria.

In Bello Mondo, che sarà in scena sabato 14 novembre (ore 21) la poetessa Mariangela Gualtieri regalerà al pubblico una selezione delle sue riflessioni sull’esistenza, sulla forza e sulla bellezza della natura e della vita. Fondatrice nel 1983 del Teatro Valdoca insieme al regista Cesare Ronconi, con la sua drammaturgia e attraverso la voce la Gualtieri dà corpo e verità alla parola recitata.

Doppio set (ore 17 e ore 21.30), domenica 13 dicembre, per il concerto di The Gang, storica band del rock italiano dei fratelli Marino e Sandro Severini, un cui celebre disco ha ispirato questa stagione del Valle dedicata, appunto, a una Città di radici e di ali. Il concerto è un’occasione per festeggiare Chiaravalle ma anche, appunto, i questi trent’anni del disco Le radici e le ali, per la rivista Rolling Stone, uno dei “100 dischi italiani più belli di sempre”.

Non sarà invece in scena, almeno nell’immediato, Platonov di Anton Čechov con la Alessandro Marinelli per la compagnia Teatro Cast che avrebbe dovuto chiudere la scorsa stagione.

Gli spettacoli sono proposti nel rispetto di tutte le procedure per il contenimento della diffusione del Covid-19 previste dalla normativa vigente.

Per Bello Mondo e The Gang in concerto sono validi biglietti e abbonamenti già acquistati. Per il rimborso della data di Platonov la procedura da seguire è indicata sul sito amatmarche.net alla pagina “Emergenza coronavirus: biglietti e abbonamenti” (https://www.amatmarche.net/emergenza-coronavirus-risoluzione-dei-contratti-di-acquisto-di-biglietti-per-spettacoli/)

Informazioni: Biglietteria Teatro Valle 071/7451020 e AMAT tel. 071/2072439

