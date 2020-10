Pergola cala un tris d’assi: nel week-end 1000 Miglia, Giornate Fai d’Autunno ed E’ tempo di tartufo

PERGOLA – Pergola cala un tris d’assi. Sarà un week-end ricchissimo di appuntamenti nella città dei Bronzi dorati, tra eventi di carattere nazionale, arte, cultura ed enogastronomia di qualità.

I riflettori sulla città s’accenderanno già venerdì con la 1000 Miglia 2020, 38esima edizione della rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al 1957. Dopo il rinvio dovuto all’emergenza coronavirus, la corsa più bella del mondo è partita oggi da Brescia. La gara si svolgerà su 4 tappe: Brescia – Cervia-Milano Marittima, Cervia-Milano Marittima – Roma, Roma- Parma e Parma – Brescia.

Domani la carovana transiterà nelle Marche, attraversando la città di Pergola dal primo mattino sino verso le ore 13. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di auto e non solo. Al momento non sono stati svelati i nomi dei Vip, ma di sicuro curiosi e cacciatori di celebrities sapranno riconoscere pur tra mascherine e finestrini chiusi i vari personaggi. Ricordiamo lo scorso anno Cracco e Bastianich tanto per citare qualche nome.

E al fine di dare un contributo concreto alla necessaria limitazione del rischio di assembramenti , favorendo allo stesso tempo la più ampia partecipazione del pubblico che con passione segue la competizione, per la prima volta quest’anno sarà possibile assistere alla partenza e all’arrivo in live streaming: https://1000miglia.it/eventi/1000-miglia-2020/live-streaming/

Opportunità quindi per vedere due dei momenti più emozionanti della competizione, che quest’anno vede la città dei Bronzi dorati tra le protagoniste, riproponendosi dopo quasi trent’anni come passaggio per la corsa più bella del mondo.

Sabato e domenica, dopo il successo riscosso il finesettimana scorso, tornano le Giornate Fai d’Autunno. Pergola è pronta a spalancare le porte di tre delle tante meraviglie della città. Un itinerario tra chiese e tesori da scoprire grazie a visite guidate: sabato pomeriggio (15-18) e domenica (10-12.30, 15-18). Per prenotare: https://bit.ly/3dqlPUS. Si potranno ammirare la chiesa di Santa Maria di Piazza, Santa Maria delle Tinte e l’oratorio dell’ascensione al Palazzolo. Quest’ultimo, scrigno d’arte di rara bellezza, partecipa alle decima edizione de I Luoghi del Cuore, il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare. Si ha tempo fino al 15 dicembre per votare i luoghi che ci hanno emozionato e salvarli. Per farlo, dopo essersi registrati nel sito del Fai, questo l’indirizzo: https://bit.ly/2SY9Hkx.

E per chi vuole unire ad arte e cultura i piaceri della tavola, E’ tempo di Tartufo a Pergola. Agriturismi, ristoranti, bar, locali sono pronti a far degustare il re della tavola e tante altre specialità: menù al tartufo e non solo, sfiziosi aperitivi accompagnati da ottimi vini locali in tutti i week-end di ottobre e novembre, ma anche durante la settimana (è sempre consigliata la prenotazione).

Le strutture aderenti all’iniziativa promossa dall’Amministrazione sono: Agriturismo Locanda Magnoni (3382922176); Agriturismo Il Casale (3332041419); Agriturismo Gli Ippocastani (3358217475); Agriturismo XIX Secolo (3382769135); Trattoria Pascucci (3391313921); Ristorante Pizzeria Il Gatto e la Volpe (3394653056); Osteria Trattoria Del Borgo (3384345460); Ristorante Pizzeria Al Centro (0721.735602); Ca’ Sorci (3336783300); Anna Bar (0721.735566); Mai dire Bar (0721.736360); Bar Elda (0721.779191); Il Rifugio del golosi (329.7559491); Caffè della Voltarella (0721 734180); Pane e Dolci F.lli Peruzzini (0721.774134); Le Bontà del Corso (339.1300789). All’iniziativa collaborano Pergola Tartufi e Isidori Tartufi.

«Sarà un week-end davvero ricco – spiega la sindaca Simona Guidarelli – che accenderà i riflettori sulle bellezze ed eccellenze della nostra città. Si partirà con il passaggio delle 1000 Miglia che abbiamo voluto fortemente perché è un evento nazionale capace di contribuire alla promozione di Pergola e del territorio. Sabato e domenica poi protagonista sarà il binomio arte ed enogastronomia, con visite ad alcuni nostri tesori grazie alle Giornate Fai, a cui Pergola ha aderito per la prima volta, e il tartufo che si potrà gustare in tanti locali insieme ad altri prodotti di qualità del territorio. Un’occasione per tutti di vivere, scoprire e gustare la nostra meravigliosa città!»

Informazioni e programma: pagine Facebook Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Pergola – Punto Iat Pergola

