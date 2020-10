La Croce Gialla di Chiaravalle festeggia Mario Marcosignori

CHIARAVALLE – La Croce Gialla di Chiaravalle festeggia oggi un compleanno importante, quello di Mario Marcosignori che compie 75 anni e, a malincuore, cessa l’attività di autista, per raggiunti limiti di età, dopo 50 anni di volontariato.

Mario Marcosignori ha vissuto il volontariato da tante prospettive, come Vice presidente del Consiglio Nazionale Anpas e come pioniere nelle attività di protezione civile, quando ancora questa attività era appannaggio di pochi e sparuti gruppi che tentavano di organizzarsi come cittadini a tutela di altri cittadini.

Il presidente Pellegrini, che spesso ha seguito Mario nelle attività a livello nazionale proprio al fine di portare anche alla Croce Gialla di Chiaravalle esperienze diverse di realtà di volontariato più evolute e moderne, rinnova a nome di tutti i volontari gli auguri a Mario, ringraziandolo sia per le numerose aattività svolte dallo stesso nell’interesse dell’Associazione, ma anche e soprattutto per il suo spirito di gruppo, per i suoi modi gentili e per la disponibilità mostrata in ogni occasione in cui non ha esitato ad “infilare la divisa e partire” per prestare soccorso a chi in quel momento ne aveva bisogno.

I volontari in questo giorno comunque di festa rinnovano il loro invito a tutti i cittadini a diventare volontari, sottolineando l’importanza di spendersi per il prossimo, proprio come ha fatto Mario per 50 anni.

