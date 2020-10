Il vescovo di Senigallia Franco Manenti in quarantena nella sua abitazione

Nei giorni scorsi è stato in contatto con una persona risultata poi positiva al Covid–19. Sta comunque bene e non presenta alcun sintomo

SENIGALLIA – Il vicario generale diocesano, don Aldo Piergiovanni, ha comunicato questa sera che il vescovo di Senigallia, monsignor Franco Manenti, essendo venuto in contatto, nei giorni precedenti, con una persona risultata poi positiva al Covid – 19, è in quarantena presso la propria abitazione.

Il vescovo Franco sta bene, non presenta nessun sintomo e pur essendo risultato negativo al tampone, per legge deve rimanere in quarantena.

Pertanto dalla data odierna sono sospesi tutti gli appuntamenti previsti per i prossimi giorni. La diocesi tutta lo accompagna in questa situazione con la vicinanza che si esprime nell’affetto e nella preghiera.

