Il coronavirus fa un’altra vittima nelle Marche, la seconda in due giorni

ANCONA – Questa sera il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che, all’Ospedale di Ascoli Piceno, si è verificato il decesso di una signora di 88 anni, residente ad Ascoli Piceno e con patologie pregresse. Purtroppo si tratta del secondo decesso, in due giorni, nella nostra regione. Il numero totale delle vittime, legate al coronavirus, dall’inizio della pandemia, sale a 992.

Ricordiamo, inoltre che, nelle ultime 24 ore, sono stati testati 2059 tamponi: 1321 nel percorso nuove diagnosi e 738 nel percorso guariti.

Ed i nuovi positivi sono 59 nel percorso nuove diagnosi: 28 in provincia di Ascoli Piceno, 10 in provincia di Fermo, 8 in provincia di Ancona, 5 in provincia di Pesaro Urbino, 2 in provincia di Macerata e 6 fuori regione.

Questi casi comprendono 6 soggetti sintomatici, 11 contatti in ambito domestico, 7 contatti stretti di casi positivi, 3 rientri dall’estero (Albania e Marocco), 20 casi riscontrati dallo screening realizzato in ambito scolastico/formativo, 3 casi registrati in ambiente di vita/divertimento, 1 caso rilevato dallo screening percorso sanitario, 1 caso riscontrato dallo screening in ambito lavorativo, 1 rientro dalla Puglia e 6 casi in fase di verifica.

Sono invece 29 i pazienti attualmente ricoverati negli ospedali marchigiani. Sei di loro si trovano nei reparti di terapia intensiva delle strutture ospedaliere di San Benedetto del Tronto (3), Ancona (2) e Marche Nord (1). Gli altri 23 degenti si trovano ad Ancona (9), a Fermo (9), a San Benedetto del Tronto (1) e a Marche Nord (4). Altre dodici persone sono invece ospitate nella struttura territoriale di Campofilone.

Il numero dei positivi in isolamento domiciliare, come rende noto il Servizio Sanità della Regione, è salito da 815 a 867, mentre è sceso quello dei positivi in casa per contatti con contagiati (da 2.508 a 2.465).

LE TABELLE

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it