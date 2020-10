Giretto d’Italia, Fano si classifica in 5^ posizione a livello nazionale

FANO – Fano si classifica in quinta posizione a livello nazionale nel Giretto d’Italia 2020, la “sfida” tra le città dove più persone usano quotidianamente la bici per andare a scuola e al lavoro. Un risultato importante che certifica la volontà dei fanesi e la lungimiranza dell’amministrazione, nel rendere la mobilità della città della Fortuna, sempre più sostenibile. La classifica in questione è stata stilata da Legambiente seguendo il calcolo del numero di mezzi sostenibili circolanti in proporzione ai residenti (tenendo conto di 4 quattro ore di monitoraggio presso le postazioni allestite dalle rispettive amministrazioni comunali, durante la Settimana Europea della Mobilità).

Nei varchi fanesi, ogni 100 abitanti, sono passate 3,7 persone in sella ad un mezzo sostenibile a due ruote (in totale 2.254); di queste sono state rilevate oltre 170 bici elettriche, che si stanno diffondendo – anche grazie al bonus mobilità – e stanno riscontrando grande successo per chi deve percorrere medio-lunghe distanze.

Il Giretto, pur avendo un valore simbolico, sia per il poco tempo della rilevazione sia perché la diversità delle città in gara in termini di assetto urbanistico, densità abitativa e dinamiche di traffico, è comunque una sorta di specchio dell’attitudine che gli abitanti delle 25 città coinvolte hanno verso modalità di spostamento rispettose dell’ambiente; e -confidiamo- della loro sensibilità e propensione ad adottare sempre più comportamenti virtuosi.

