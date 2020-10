Flaminia Rosa, al Furlo una camminata coinvolgente

FOSSOMBRONE – Un’altra giornata coinvolgente per le partecipanti al progetto Movis, movimento e salute oltre la cura: domenica 4 ottobre, la 1 edizione della camminata ‘Flaminia Rosa’ è stata organizzata nell’ambito della campagna Nastro Rosa 2020 LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori.

La LILT sostiene da sempre l’importanza della prevenzione. Il mangiar sano è uno dei pilastri della prevenzione oncologica, soprattutto se ad esso si abbina uno stile di vita che preveda l’eliminazione del fumo, il consumo moderato di alcol, una giusta esposizione ai raggi solari e la regolare attività fisica. È dimostrato che coloro che svolgono regolare attività fisica hanno minori probabilità di sviluppare un tumore rispetto a quanti conducono una vita sedentaria. Muoversi regolarmente permette di controllare il peso corporeo nella norma e di aiutare il sistema immunitario a contrastare la crescita delle cellule tumorali. Proprio per questi motivi, il Dr. Vincenzo Catalano, come Presidente della LILT di Pesaro e Urbino e come Direttore della UOC Oncologia AV1, sostiene il progetto MOVIS a livello provinciale.

La camminata “Flaminia Rosa” è stata organizzata dall’Associazione Golden Brain ETS, grazie alla Dr.ssa Rita Emili, al Dr. Vincenzo Catalano e al personale dell’oncologia dell’ospedale di Urbino allo Staff dell’Asur Av1 e di Uniurb.

Gli organizzatori ringraziano in particolare i Comuni di Acqualagna e Fermignano per l’impeccabile organizzazione nel garantire il controllo e la sicurezza sulla strada Flamina; le Associazioni Le Contrade di Urbino, Valeria Onlus, la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e il Comune di Urbino per il sostengono al Progetto; gli sponsor dell’evento e ‘Il Gentil Verde’ per il picnic prelibato in linea con i consigli nutrizionali di Dianaweb Italia e della Dr.ssa Villarini – per aver aderito e aver contribuito al successo di questo evento.

