Fiamme al centro di Chiaravalle, pronto intervento dei Vigili del fuoco

CHIARAVALLE – I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, alle 15,15, in via Marconi, a Chiaravalle, per l’incendio di un locale adibito a rimessa .

La squadra di Jesi, intervenuta con due autobotti, in collaborazione con l’autoscala proveniente dalla Centrale dei Vigili del fuoco di Ancona, provvedeva a spegnere l’incendio ed a mettere il locale in sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche il personale del 118, i Carabinieri e gli agenti della Polizia municipale.

