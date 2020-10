“Fatti e non chiacchiere, pronti ad iniziative anche per affrontare il Covid”

Presa di posizione del Direttivo dell’Associazione Chiaravalle Domani

CHIARAVALLE – “E’ evidente – si legge in una nota del Direttivo dell’Associazione Chiaravalle Domani – che a Chiaravalle l’attuale maggioranza sta governando bene, visti gli argomenti a cui si deve attaccare l’opposizione per poter polemizzare.

“L’iniziativa dell’Associazione Chiaravalle Domani di dare un’ulteriore opportunità ai Chiaravallesi d’incontrare il sindaco anche in orari più accessibili a chi lavora, senza tanti formalismi, sta avendo successo, grazie soprattutto alla disponibilità del sindaco. A lui i complimenti per il riconoscimento arrivato anche a livello regionale, con l’elezione nel Direttivo ANCI Marche, a conferma dello spessore del politico.

“A causa dei problemi di questa seconda ondata del Covid l’Associazione ed il Sindaco, stanno predisponendo un canale social per continuare questi incontri anche da remoto, via chat. Comunicheremo appena possibile, le modalità. A qualcuno che ricordavamo nel Pd e che ora milita nella Lega, facciamo i complimenti per la coerenza e la chiarezza delle idee politiche ma anche agli altri leader dell’opposizione che a turno hanno criticato la nostra iniziativa, diciamo che i cittadini avrebbero avuto piacere se avessero dimostrato loro la vicinanza, come hanno fatto il sindaco e gran parte degli esponenti della maggioranza, durante la prima crisi Covid.

“Speriamo che non serva, ma l’Associazione Chiaravalle Domani – si legge sempre nel documento – dovesse rendersi necessario, dà fin da ora la disponibilità della propria sede per eventuali iniziative di distribuzione di generi necessari e quant’altro. Anche costoro che criticano, potrebbero avere una seconda opportunità per distinguersi oltre che con le chiacchiere, con i fatti”.

