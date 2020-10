Due elicotteri a disposizione per il nuovo servizio di elisoccorso notturno

ANCONA – Alla presenza del presidente della Giunta regionale Francesco Acquaroli è stato presentato oggi all’ospedale di Torrette, ad Ancona, il nuovo servizio di elisoccorso notturno.

Due gli elicotteri a disposizione per questo importante servizio di soccorso: uno a Fabriano ed un altro con base, per il momento, all’aeroporto di Falconara. Entrambi dotati di servizi e personale specializzato potranno raggiungere in tempi brevi tutte le zone delle Marche, anche quelle più svantaggiate durante tutte le 24 ore della giornata.

Nella circostanza è stato anche inaugurato il nuovo reparto di Osservazione breve intensiva (Obi) a fianco del Pronto Soccorso, che si colloca in una posizione intermedia tra la terapia intensiva ed i reparti di assistenza ordinaria.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it