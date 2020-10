Coronavirus / Trenta pazienti ricoverati in ospedale, sei sono in terapia intensiva

ANCONA – Sono trenta le persone contagiate dal coronavirus ricoverate attualmente negli ospedali marchigiani. E, purtroppo, sei si trovano nei reparti di terapia intensiva,. Altre dodici persone sono invece ospitate nella struttura territoriale di Campofilone.

Tutto questo mentre, nelle ultime 24 ore, nelle Marche, sono stati testati 2137 tamponi: 1046 nel percorso nuove diagnosi e 1091 nel percorso guariti.

Ed anche oggi i positivi sono 28 nel percorso nuove diagnosi: 6 in provincia di Ascoli Piceno, 6 in provincia di Pesaro Urbino, 6 in provincia di Ancona, 5 in provincia di Fermo, 4 in provincia di Macerata e 1 fuori regione.

Questi casi comprendono 5 soggetti sintomatici, 15 contatti in ambito domestico, 4 contatti stretti di casi positivi, 2 rientri dall’estero (Albania e Perù) e 2 casi in fase di verifica.

LA TABELLA

