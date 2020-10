Coronavirus / Oggi un altro decesso nelle Marche, 174 ricoverati in ospedale e 453 nuovi positivi

ANCONA – Questa sera il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che, nelle ultime 24 ore, presso l’ospedale di Fermo si è verificato il decesso di una signora di 91 anni residente a Lapedona (Fermo) che presentava patologie pregresse. Il totale dei decessi, nelle Marche, sale così a 1.001.

Nel contempo oggi sono saliti a 174 i ricoverati per coronavirus nelle Marche. Sono, purtroppo, 22 più di ieri. In aumento anche i degenti in terapia intensiva, che ora sono 22 (+3, rispetto a ieri).

I positivi in isolamento domiciliare sono 2.875 ed il totale dei positivi (la somma di quelli ricoverati in ospedale e quelli in isolamento) è arrivato a 3.049.

I pazienti in terapia intensiva sono distribuiti tra gli ospedali di Torrette (10, materno infantile Salesi di Ancona (1), San Benedetto del Tronto (5), Marche Nord (6), dove si trovano anche 9 degenti in semi intensiva (+1 rispetto a ieri).

I 152 ricoverati nei reparti non intensivi sono invece distribuiti tra Torrette di Ancona (44), Marche Nord (21), Inrca di Ancona (9), Fermo (39), Jesi (6), Civitanova Marche (5), Ascoli Piceno (9 al pronto soccorso, 10 a malattie infettive), Macerata (5), Fabriano (2), San Benedetto del Tronto (2).

E sono attualmente 46 gli ospiti della struttura territoriale di Campofilone. Sono salite infine da 7.296 a 7.588 le persone in quarantena per contatti con contagiati: 1.089 con sintomi e 216 sono operatori sanitari.

Ed oggi il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4317 tamponi: 2224 nel percorso nuove diagnosi e 2093 nel percorso guariti.

I positivi sono 453 nel percorso nuove diagnosi: 127 in provincia di Macerata, 92 in provincia di Ancona, 42 in provincia di Pesaro Urbino, 70 in provincia di Fermo, 111 in provincia di Ascoli Piceno e 11 fuori regione.

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (73 casi rilevati), contatti in setting domestico (97 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (116 casi rilevati), 18 casi registrati nel setting lavorativo, contatti in ambiente di vita/divertimento (21 casi rilevati), 1 rientro dalla Toscana, 3 casi rilevati nel setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (16 casi) e 5 casi riscontrati nello screening realizzato in ambito sanitario.

Di 103 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

LE TABELLE

