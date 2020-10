Coronavirus / Oggi altre 2 vittime, saliti a 203 i ricoveri in ospedale e 274 nuovi positivi

ANCONA – Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato questa sera che, nelle ultime 24 ore, nelle Marche ci sono state altre due vittime a causa del coronavirus. Presso l’ospedale di San Benedetto del Tronto si è verificato il decesso di un signore di 81 anni residente a Monteprandone (Ascoli Piceno), mentre presso l’ospedale di Fermo c’è tato il decesso di una signora di 85 anni residente a Venarotta (Ascoli Piceno). Entrambi presentavano patologie pregresse. Sale così a 1.003 il bilancio regionale delle vittime dall’inizio della pandemia.

Ed oggi sono anche aumentati i ricoveri negli ospedali della regione, passati da 174 a 203 (+29 rispetto a venerdì). Aumentati anche i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, passati da 22 a 23. Aumenti anche nei reparti di semi intensiva (passati da 9 a 13) e nei reparti non intensivi (da 143 a 167).

Questa mattina il Servizio Sanità della Regione Marche aveva anche comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2713 tamponi: 1621 nel percorso nuove diagnosi e 1092 nel percorso guariti.

I positivi sono 274 nel percorso nuove diagnosi: 57 in provincia di Macerata, 123 in provincia di Ancona, 32 in provincia di Pesaro Urbino, 37 in provincia di Fermo, 24 in provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione.

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (41 casi rilevati), contatti in setting domestico (74 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (64 casi rilevati), 8 casi registrati nel setting lavorativo, contatti in ambiente di vita/divertimento (15 casi rilevati), 3 casi rilevati nel setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (10 casi) e 4 casi riscontrati nello screening realizzato in ambito sanitario.

Di 55 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

LE TABELLE

