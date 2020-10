Coronavirus / Morte oggi altre due anziane donne, i ricoveri negli ospedali saliti a 322

ANCONA – Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che, nelle ultime 24 ore si sono verificati altri due decessi. Presso l’Inrca di Ancona è deceduta una signora di 85 anni residente ad Ancona. All’ospedale di San Benedetto del Tronto si è verificato il decesso di una signora di 79 anni residente a Folignano (Ascoli Piceno). Entrambe presentavano patologie pregresse.

E sempre oggi sono ancora aumentati i ricoveri negli ospedali marchigiani: sono passati da 301 a 322 (+21 rispetto a venerdì) con un aumento anche tra i pazienti in Terapia intensiva (passati da 39 a 47).

Il Servizio Sanità della Regione informa che sono scesi i pazienti in sub intensiva, passati da 81 a 72, mentre c’è stato un nuovo aumento di ricoveri nei reparti non intensivi, passati da 181 a 203. Saliti a 103 gli ospiti nelle strutture territoriali: 18 nella Rsa di Campofilone, 47 a Chiaravalle e 38 a Galantara.

Sempre alto il numero dei nuovi positivi. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 3195 tamponi: 1728 nel percorso nuove diagnosi e 1467 nel percorso guariti.

Ed i nuovi positivi sono 502 nel percorso nuove diagnosi (91 nella provincia di Macerata, 237 nella provincia di Ancona, 46 nella provincia di Pesaro-Urbino, 50 nella provincia di Fermo, 60 nella provincia di Ascoli Piceno e 18 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (75 casi rilevati), contatti in setting domestico (104 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (138 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (12 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/divertimento (31 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (5 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (14 casi rilevati), screening percorso sanitario (7 casi rilevati) e 9 rientri dall’estero (Bangladesh e Albania).

Per altri 107 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

LE TABELLE

