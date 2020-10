Coronavirus / Anziana contagiata muore all’ospedale di Fermo

ANCONA – Nelle ultime 24 ore si è purtroppo verificato, presso il reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Fermo, il decesso di una signora di 84 anni, con patologie pregresse, residente ad Acquaviva Picena, in provincia di Ascoli Piceno, positiva al Covid-19, dopo un contatto stretto di caso positivo in ambito domestico.

A questo punto i decessi, per coronavirus, nella nostra regione salgono a 991.

Ed oggi sono ventinove le persone contagiate ricoverate negli ospedali marchigiani (quattro di loro si trovano nei reparti di terapia intensiva). Altre dodici persone sono invece ospitate nella struttura territoriale di Campofilone.

Tutto questo mentre, nelle ultime 24 ore, nelle Marche, sono stati testati 2119 tamponi: 1183 nel percorso nuove diagnosi e 936 nel percorso guariti.

E, purtroppo, i nuovi positivi sono 42 nel percorso nuove diagnosi: 18 in provincia di Ascoli Piceno, 12 in provincia di Macerata, 5 in provincia di Fermo, 3 in provincia di Pesaro Urbino, 2 in provincia di Ancona e 2 fuori regione.

Questi casi comprendono 11 soggetti sintomatici, 12 contatti in ambito domestico, 7 contatti stretti di casi positivi, 2 rientri dall’estero (Spagna e Principato di Monaco), 3 casi riscontrati dallo screening realizzati in ambito lavorativo, 2 casi riscontrati in contesto formativo/universitario e 5 casi in fase di verifica.

