Coronavirus / Altri due decessi nelle Marche mentre i ricoveri in ospedale sono saliti a 278

ANCONA – Questa sera il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che, nelle ultime 24 ore, si sono verificati altri due decessi. Nell’ospedale di Ascoli Piceno è deceduto un uomo di 61 anni residente a Maltignano (Ascoli Piceno). Presso l’ospedale di Civitanova Marche si è verificato invece il decesso di un signore di 70 anni, residente a Porto San Giorgio (Fermo). Entrambi presentavano patologie pregresse.

Ed oggi sono saliti (da 253) a 278 i ricoverati per covid negli ospedali delle Marche. Tra questi 28 si trovano in terapia intensiva. Sono notevolmente aumentati anche i positivi in isolamento domiciliare, passati da 3.669 a 3.947. Il totale dei positivi è invece di 4.225.

I pazienti in terapia intensiva si trovano negli Ospedali Riuniti di Ancona (17, compresa una bambina al Salesi), San Benedetto del Tronto (5), Marche Nord (6).

Gli altri degenti sono ospitati nei reparti non intesivi di diversi ospedali: Ancona (55), Marche Nord, Inrca di Ancona, Senigallia, Jesi, Fermo, Civitanova Marche, Macerata, San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno. Sono invece otto i pazienti già presenti al Covid Hospital di Civitanova Marche. Sono invece 56 i contagiati presenti nelle Rsa di Campofilone, Chiaravalle e Galantara. Le persone in quarantena per aver avuto contatti con contagiati sono 8.428.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha inoltre comunicato che, nelle ultime 24 ore, sono stati testati 2705 tamponi: 1528 nel percorso nuove diagnosi e 1177 nel percorso guariti.

Ed oggi i nuovi positivi sono 380 nel percorso nuove diagnosi. E purtroppo si evince che c’è un positivo ogni quattro nuovi tamponi testati. I nuovi contagiati sono: 109 in provincia di Macerata, 133 in provincia di Ancona, 28 in provincia di Pesaro Urbino, 23 in provincia di Fermo, 64 in provincia di Ascoli Piceno e 23 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (45 casi rilevati), contatti in setting domestico (91 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (99 casi rilevati), 7 casi registrati nel setting lavorativo, contatti in ambiente di vita/divertimento (14 casi rilevati), 3 casi rilevati nel setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (12 casi) e 5 casi riscontrati nello screening realizzato in ambito sanitario.

Di 104 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

LE TABELLE

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it