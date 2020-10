Chiaravalle Domani: “Non accettiamo istruzioni da una sinistra che ha perso tutte le ultime elezioni”

Il Direttivo dell’Associazione replica a Rifondazione Comunista sugli incontri fuori dalle sedi istituzionali

CHIARAVALLE – Dal Direttivo dell’Associazione Chiaravalle Domani riceviamo: “La nostra Associazione Chiaravalle Domani nasce nel 2019 dall’esperienza elettorale vittoriosa della lista civica “Chiaravalle Domani – Damiano Costantini Sindaco” del 2018 (nella foto) con il concetto fatto proprio di ascoltare le persone, perché il benessere di ciascun cittadino contribuisce al benessere collettivo.

“Per cui abbiamo chiesto ai nostri soci che hanno un incarico nella giunta comunale ed al Sindaco in particolare di mettersi a disposizione dei cittadini per ascoltare proposte, richieste, suggerimenti, senza andare a detrimento ovviamente di nessun impegno istituzionale.

“Le scelte fatte dal “gestore” di Rifondazione Comunista a Chiaravalle, tengono questo Partito da tempo immemore fuori dal Consiglio comunale! Non accettiamo istruzioni sulle modalità di svolgere la nostra attività da una sinistra che purtroppo e diciamo purtroppo con convinzione, ha perso tutte le ultime elezioni qui nelle Marche, proprio perché si è dimenticata cos’era e da dove veniva. Tessendo reti di interessi delle conventicole, piuttosto che ascoltando la gente (la chiami come vuole ma noi siamo dalla parte del popolo e non delle elite) come faceva un tempo.

“La nostra iniziativa si svolge alla luce del sole e tutti i cittadini sono benvenuti: non è necessario essere nostri soci! A Chiaravalle ormai da 6 o 7 anni viviamo un’esperienza di politica buona, compresa dagli elettori (72% dei voti, dice niente?) e l’Associazione Chiaravalle Domani lavora “con l’obiettivo di dare continuità alle modalità e all’indirizzo con i quali Chiaravalle è stata amministrata in questi anni” (Art.5 dello Statuto). E ci dispiace, anche no per chi ci ha attaccato, ma noi per proseguire questa esperienza di buon governo della città, vogliamo vincere le prossime elezioni!

“Ricordiamo a tutti che giovedì prossimo, 15 ottobre, alle 17,30 il Sindaco Damiano Costantini sarà presente presso la sede dell’Associazione. Importante: rispettare le norme anti-Covid!”

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it