Alessandra Spadoni coordinatrice provinciale di Pesaro e Urbino di Riva Destra

PESARO – “La comunità militante di Riva Destra, movimento federato a Fratelli d’Italia e con alle spalle 26 anni di storia, ha scelto Alessandra Spadoni, come coordinatrice per la provincia di Pesaro e Urbino, votata da tutta la direzione nazionale di Riva Destra. Lo annuncia una nota dell’ufficio stampa di Riva Destra.

“Riva Destra – spiegano Sandra Amato Antonio Matano e Angelo Bertoglio, rispettivamente Coordinatrice e Vice coordinatore regionale Riva Destra Marche e vicesegretario nazionale di Riva Destra – cresce ogni giorno che passa, e cio’ avviene in prefetta sintonia con il partito nazionale, pur mantenendo la nostra autonomia organizzativa di comunità militante – concludono gli esponenti di Riva Destra- stiamo dimostrando di riuscire ad allargare il perimetro elettorale di Fratelli d’Italia, grazie al coinvolgimento di personalità esterne e all’adesione di eletti in liste civiche.

Anche per l’On. Fabio Sabbatani Schiuma fondatore di Riva Destra e Resp. del dipartimento nazionale di FDI che si occupa dei movimenti federati a Fratelli d’Italia (nominato da Giorgia Meloni) “Sono felice e soddisfatto di questa nomina, Alessandra proviene da un esperienza civica, è una persona onesta, decisa, sincera e da anni si impegna politicamente per il suo territorio, sono certo che sia la persona giusta per questo incarico. Stiamo dimostrando di riuscire ad allargare il perimetro elettorale di Fratelli d’Italia dal Trentino alla Sicilia, grazie sopratutto al coinvolgimento di personalità esterne e all’adesione di eletti in liste civiche”.

