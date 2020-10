Accantonato a Senigallia il progetto per la riqualificazione di piazza Simoncelli

SENIGALLIA – Il progetto di riqualificazione di piazza Simoncelli, già approvato dalla precedente Giunta comunale, rischia una rivisitazione.

Per il momento c’è la certezza che i lavori non saranno appaltati molto presto.

Il nuovo sindaco, l’avvocato Massimo Olivetti, ha già detto che, almeno fino a dicembre, il cantiere, anche in considerazione della presenza, a pochi metri di distanza, di quello per la demolizione e per la successiva ricostruzione del Ponte 2 Giugno, non sarà aperto.

QUI SOTTO UN VIDEO

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it