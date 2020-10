A San Lorenzo in Campo scuole sempre più plastic free

SAN LORENZO IN CAMPO – San Lorenzo in Campo, che dal 2018 è entrato a far parte dell’associazione nazionale dei ‘Comuni Virtuosi’, continua a distinguersi per iniziative ambientali di rilievo e buone pratiche. Nei tanti progetti virtuosi promossi, molto spesso protagonisti sono le giovani generazioni per trasmettere loro una cultura civica e ambientale. Ormai da due anni è iniziato l’importante percorso per rendere le scuole sempre più Plastic-Free. L’ultimo e rilevante tassello in ordine di tempo qualche giorno fa.

L’Amministrazione comunale ha provveduto a consegnare alle istituzioni scolastiche ben 225 borracce d’alluminio destinate a tutti gli studenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria di San Lorenzo in Campo. Per l’occasione sono stati presentati diversi altri importanti interventi realizzati nelle ultime settimane, legati al progetto Plastic Free per le scuole.

Presenti il Sindaco Davide Dellonti, il Vice-Sindaco ed Assessore ai Servizi Educativi Luciana Conti che ha proposto e curato tutti gli interventi, il capogruppo consigliere Matteo Allegrezza; la Dirigente Scolastica dell’I.C. Binotti Emanuela Cito, oltre alle fiduciarie dei due plessi, Rita Romiti e Giuseppina Berretta. Per il Comune sono intervenuti il responsabile d’area Gabriele Piersanti ed il funzionario Paolo Mattioli, la cuoca della mensa scolastica Fontana Anna Maria.

“E’ stata l’occasione – sottolinea Dellonti – per omaggiare i nostri studenti con un piccolo ma significativo regalo che li sprona alla cultura ambientale e della sostenibilità. Non solo risparmio e tutela della nostra buona acqua pubblica, risparmio e riduzione della produzione di rifiuti, in particolare la plastica, ma una occasione didattica di insegnamento ai nostri ragazzi. Questi interventi sono stati possibili grazie a due finanziamenti a fondo perduto che abbiamo ottenuto dall’AATO1 Idrico di Pesaro e Urbino grazie al progetto “I Giardini del Risparmio Idrico” da noi proposto, e dalla Regione Marche nell’ambito dei fondi ministeriali “0-6 anni” dell’annualità 2019. L’intervento complessivo si aggira attorno ai 20mila euro, all’interno dei quali vi è anche una quota di compartecipazione da bilancio comunale.

Nello specifico l’intervento complessivo ha riguardato: la donazione di 225 borracce d’alluminio agli studenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria; l’installazione di nuovi 3 erogatori d’acqua purificata, uno in aggiunta a quello già installato lo scorso anno, per il piano terra dell’Infanzia, e 2 per la Scuola Primaria; l’acquisto di 270 kit di posate, bicchieri, brocche e completo di stoviglie lavabili e riutilizzabili per la mensa scolastica; l’allestimento e messa in funzione della nuova “centrale di lavaggio” per la mensa scolastica. Le borracce in alluminio sono da impiegare in ambito scolastico per bere la nostra buona acqua, evitando di ricorrere alle bottigliette in plastica. Acqua disponibile, a temperatura ambiente e refrigerata, nelle due scuole in un 4 erogatori totali, aventi sistemi di filtrazione combinati e costituiti da un filtro a carboni attivi e da lampada a UV (al fine di eliminare impurità e agenti microbiologici), con lo scopo di fornire un’acqua sicura e buona”.

Dellonti si sofferma sul progetto Plastic Free: “Si inserisce nell’ambito del percorso virtuoso e della campagna volta a valorizzare e tutelare la risorsa idrica a cui la nostra Amministrazione ha aderito con l’Autorità d’Ambito AATO1 Idrico di Pesaro Urbino, cogliendo l’occasione di promuovere ulteriori buone pratiche ambientali volte alla riduzione a monte dei rifiuti, nello specifico gli imballaggi in plastica, verso un mondo sempre più ecosostenibile. Alcuni numeri: con questo progetto, borracce per l’acqua unite alle stoviglie e bicchieri in materiale atto alla sanificazione, lavabile e riutilizzabile, andremo a risparmiare circa 20mila pezzi l’anno di piatti, ciotole, forchette coltelli e cucchiai, per oltre 100mila pezzi l’anno. 100 mila oggetti di plastica che non dovremo più acquistare e che non andranno a finire, come rifiuto, fra gli imballaggi plastici.

Notevolissimo anche il risparmio di bottiglie d’acqua e bicchieri, che andrà a tendere verso lo zero. Per questo ulteriore passo, ringraziamo tutto il personale della cucina della mensa e del refettorio in particolare la cuoca e coordinatrice generale Anna Maria Fontana, le insegnanti ed i collaboratori scolastici. Crediamo inoltre con questo nuovo sistema adottato di eliminazione pressoché totale della plastica, di contribuire ulteriormente a costruire una coscienza civica ed ambientale nei nostri ragazzi, sin da tenera età, così da crescere generazioni future sempre più attente a tali tematiche e pronte ad affrontare le sfide ambientali che ci attenderanno!”

