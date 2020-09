Sono arrivati i nuovi banchi scolastici acquistati dal Comune di Fano

FANO – Sono arrivati i nuovi arredi scolastici ordinati e acquistati dal Comune di Fano e, specificatamente, ieri mattina sono stati consegnati 400 banchi 50x70cm. I nuovi arredi – già depositati in magazzino, con la collaborazione dell’Ufficio Patrimonio – rispondono ai nuovi criteri di distanziamento resi necessari all’interno degli spazi scolastici dalle vigenti disposizioni di sicurezza sanitaria. Il loro utilizzo è infatti funzionale a rendere più pratica e agevole la rimodulazione degli spazi della didattica che nel corso degli ultimi due mesi hanno predisposto e realizzato gli uffici dei Servizi Educativi e dei Lavori Pubblici, insieme ai Dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e delle direzioni didattiche statali.

“Anche sul fronte dei nuovi arredi siamo riusciti a dare una risposta importante e in tempi rapidi” – dichiara l’Assessore ai Servizi Educativi, Samuele Mascarin – “Attendiamo dunque l’arrivo anche dei materiali che le scuole hanno richiesto al MIUR per poter procedere alla loro distribuzione, con un piano razionale e concertato di traslochi e allestimenti al fine di non recare disagio alla normale attività didattica”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it