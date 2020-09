Senigallia al voto anche per scegliere il nuovo sindaco e rinnovare il Consiglio comunale

SENIGALLIA – Oggi e domani i senigalliesi saranno chiamarti alle urne, oltre che per il Referendum consultivo e per le elezioni regionali, anche per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il Consiglio comunale.

Sette i candidati a sindaco: Fabrizio Volpini, sostenuto da sette liste (Vola Senigallia, Vivi Senigallia, Partito democratico, Diritti al Futuro, Noi Senigallia Attiva, Obiettivo Comune, Uniti per Senigallia); Gennaro Campanile proposto da Amo Senigallia, Italia Viva, Europa Verde e + Senigallia; Massimo Olivetti sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e La Civica; Rosaria Diamantini proposta da Senigallia Resistente; Paolo Battisti da l’Altra Senigallia con la Sinistra; Paolo Molinelli sostenuto da Senigallia Bene Comune e Noi Cittadini; Alessandro Merli proposto da Potere al Popolo.

Passiamo ora ad esaminare candidature e liste:

GENNARO CAMPANILE

AMO SENIGALLIA

Claudio Badiali

Isabella Baldasso

Loredana Barcella

Sandro Barchiesi

Marco Bartolucci

Filippo Brusco Pellonara

Paola Candi

Michele Carboni

Teofilo Celani

Davide Conti

Giacomo De Maron

Salvatore Farina

Rosanna Loddo

Ettore Angelo Lauritano

Patrizia Mancinelli

Samanta Moretti

Debora Moroni

Carmine Paradiso

Monica Ruggieri

Federica Silvi

Elena Tymchenko

Moreno Vici

Alessandro Valli

Roberto Zappacosta

EUROPA VERDE

Simone Marcantoni

Giovanna Iuliano

Sandra Muzzi

Serena Lanari

Gloriana Bruni

Fabrizio Spadoni

Manuela Bargnesi

Matteo Mallucci

Alice Lorenzetti

Giuseppe Luconi

Badya Belmejdoul

Zohra Fatima Sailoumi

Alessandro Barucca

Antonio Felice Bonafede

Mario Raffaeli

Massimiliano Passarella

F. Maria Papè di Valdinia

Francesco Paolo Piacente

Antonella Miele

Monia Tombesi

+SENIGALLIA

Carlo Tortarolo

Mauro D’Addio

Andrea Cesanelli

Gianna Capuzzo

Anna Campanile

Francesco Noviello

Alberto Allegrezza

Fiorella Recca

Fabrizio Mencarelli

Lucia Perini

Paolo Luzietti

Marco Schieppati

Enkelejed Maklaj

Manuela Gentile

Angela Cardellini

Mattia Mandolini

Franco Mosca

Aldo Morganti

Giovanni Paragliola

Claudia Napoli

Sohel Pathan

ITALIA VIVA

Roberto Artibani

Roberta Bruschi

Monica Cartoni

Paola Crivellini

Leonardo Cori

Giacomo Cuccaroni

Michele De Vita

Franca Di Marco

Francesco Fuggetti

Giuliano Giacomini

Flavio Giovannetti

Natascia Petrolati

Renato Matera

Alfredo Natoli

Roberto Sartini

Egidio Scattolini

Gianfranco Scattolini

Antonio Schipani

Domenico Savio Pasquinelli

Simonetta Natalucci

Sabina Paolini

Luca Storni

Cristina Tarsi

Marco Tarsi

MASSIMO OLIVETTI

LEGA

Adriano Argentati

Silvia Bittoni

Said Buonani

Angelica Brescini

Sara Caivano

Elena Campagnolo

Andrea Carletti

Filippo Crivellini

Nello Curtatoni

Riccardo De Amicis

Anna Rita Filipponi

Olivio Galeazzi

Simona Mariotti

Piergiorgio Montanari

Stafania Palazzesi

Lucia Pucci

Nicola Regine

Piero Santini

Emanuele Salvioni

Floriano Schiavoni

Cristina Stefanini

Sergio Taccheri

Luciano Vici

Sonia Zito

FRATELLI D’ITALIA

Massimo Bello

Cinzia Petetta

Francesco Agostinelli

Ilaria Bizzarri

Clizia Bonsignore

Massimo Buoninsegni

Fabrizio Capilupo

Davide Da Ros

Antonio De Vitto

Antonietta Falco

Ethan Fascilla

Silvia Felici

Enrico Formica

Ivana Giampieretti

Denis Giordani

Giovanni Iandolo

Marcello Liverani

Michele Marocchi

Massimo Montesi

Daniele Patregnani

Luciano Riccardi

Nicandro Silvestri

Maddalena Cristina Simonetti

Silvia Tomassoni

FORZA ITALIA

Alan Canestrari

Luigi Cosmo Damiano Rebecchini

Diletta Cicconi

Anna Maria Bernardini

Giacomo Ruffini

Luigi Leoni

Gaspare Battistuzzo Cremonini

Elisabetta Saraga

Manuela Turchi

Federico Titta Dante Cesare Rosati

Piero Palumbo

Marco Magi

Valentina Belenchia

Daniele Gioacchini

Roberto Belenchia

Mauro Santinelli

Silvia Rotatori

Antonio De Sica

Camilla Baroncini

Andrea Piangerelli

Barbara Williams

Andrea Berluti

LA CIVICA

Andrea Ansuini

Mauro Antognini

Daniela Antonelli

Alessandra Barucca

Paolo Belogi

Massimo Bernacchia

Jenny Bizzarri

Fabrizio Bussoletti

Gabriele Cameruccio

Silvia Cavalletti

Caterina Galavotti Sartini

Davide Mari

Gabriele Mesturini

Ivano Paolini

Marilena Pelliccia

Francesco Maria Pierfederici

Riccardo Pizzi

Katiuscia Piersantelli

Alfio Pongetti

Gianluca Quaglia

Daniela Sabbatini

Lorenza Sbaffi

Davide Siena

Cristiano Tombesi

ROSARIA DIAMANTINI

SENIGALLIA RESISTENTE

Pasquale Ambrogio

Isidoro Antonio Franco Bacchiocchi

Andrea Barchiesi

Nicola Candria

Enrico Clementi

Luca Gardoni

Donatella Lettori

Giannina Marconi

Manna Melappioni

Franco Mengucci

Rosanna Montecchiani

Mauro Morandi

Alessia Nina

Mario Palazzesi

Valeria Pizzi

PAOLO BATTISTI

L’ALTRA SENIGALLIA CON LA SINISTRA

Franco Porcelli

Elisa Altili

Amalio Avenali

Barbara Battisti

Alberto Bazzi

Cristina Coccioni

Matteo Fantozzi

Sonia Fronzi

Renata Graziani

Anna Indipendente

Eddy Luzi

Daniela Magnini

Alessandra Mancinelli

Maria Paola Martines

Lorenzo Mandolini

Daniele Mencaroni

Daniela Olivi

Roberto Piaggesi

PAOLO MOLINELLI

SENIGALLIA BENE COMUNE

Giorgio Sartini

Cardina Olivi

Carla Andreoli

Caterina Rinaldi

Cludio Piersimoni

Donatella Landini

Egidio Cardinale

Francesca Mancinelli

Giancarlo Proto

Gianluca Mazzanti

Guido Flora

Lionel Wlater Carnevali

Lorella Rossi Magi

Mara Marinelli

Maria Luisa Rossetti

Mario Pizzi

Mirko Romiti

Mirella Mazzaferri

Massimo Moroni

Sabrina Paoletti

Silvana Corinaldesi

Silvia Costanzi

Simone Goffi

Stefania Severini

NOI CITTADINI

Luca Balducci

Maria Stella Cossa

Lara Costanzi

Danilo Curzi

Serenella Curzi

Filomena D’Alessandro

Ludovica Galeotti

Gianluca Giacometti

Tommaso Giacometti

Luciano Granello

Michele Manoni

Valeria Micci

Vito Minunno

Marilena Moroni

Giuseppe Nota

Alberto Osimanti

Daniela Pieragostini

Dario Pierini

Simona Pirone

Grazia Policastro

Luigi Porfido

Anastasia Ramazzotti

Anna Rossi

Giampiero Tozza

FABRIZIO VOLPINI

PARTITO DEMOCRATICO

Margherita Angeletti

Eraldo Argentati

Fabio Baldoni

Massimo Barocci

Piercarlo Battisti

Daniele Bertozzi

Chantal Bomprezzi

Stefano Canti

Michele Castelli

Roberto Connestari

Daniele Corinaldesi

Michela Giacalone

Luigi Giacomelli

Ludovica Giuliani

Nadia Lucini

Pamela Mattioli

Luana Pedroni

Rodolfo Piazzai

Mauro Pierfederici

Ilaria Ramazzotti

Simona Romagnoli

Dario Romano

Alice Tinti

Antonella Vento

DIRITTI AL FUTURO

Angelo Aramini

Cristian Bako

Beatrice Brighenti

Chaterine Cipolat

Alberto Di Capua

Devis Fioretti

Giovanni Giacomini

Letizia Giorgini

Mauro Gregorini

Dean Hajredini

Linda La Rocca

Marco Lion

Riccardo Mandolini

Luigi Marinaccio

Ilaria Mauric

Stefania Olivi

Patrizia Pasquali

Enrico Pergolesi

Roberto Primavera

Luciano Principi

Glauco Simonetti

Giacomo Tantucci

Debora Vici

VIVI SENIGALLIA

Francesco Baldarelli

Lorenzo Beccaceci

Mauro Bedini

Francesca Bolletta

Caterina Braca

Sandrina Casagrande

Massimo Castignani

Vanessa Chiappa

Manuela Duca

Michela Fiaschetti

Michela Fraboni

Lucio Gabbianelli

Luciano Giusti

Laura Moroni

Linda Nicotra

Raffaella Regali

Rebecca Ripanti

Alessandro Savini

Mauela Tenenti

Isabella Toschi

Beatrice Volpini

UNITI PER SENIGALLIA

Angelo Agnino

Giovanna Allegrezza

Maurizio Angeloni Baldoni

Barbara Bassotti

Luigi Borriello

Loredana Castelli

Alessandro Ceccarelli

Andrea Costantini

Lucia D’Aleo

Mario Giancarli

Claudia Girolimini

Simone Giuliani

Francesca Maria Sole Gresta

Najat Khachane

Ece Meran

Rachid Ouqqass

Matteo Priore

Jessica Renzi

Sara Santini

Tiziano Sorrentino

Andrea Talucci

Elvira Tiribocchi

Iorio Tombesi

Federica Turchetti

NOI #SENIGALLIATTIVA

Severino Tricarico

Fabiana Capelli

Daniel Fiacchini

Sandra Pistocchi

Ezio Micciarelli

Alice Angeletti

Matteo Perini

Diego D’Adderio

Samanta Ciarafoni

Perla Gambella

Valentina Grannonico

Bruna Durazzi

Giuseppe Petrolati

Enrico Tricarico

Davide Talevi

Dario Marini

Francesco Roglieri

Barbara Baioni

Maurizio Tamenghi

Maurizio Lucarelli

Nicola Maria Camerlengo

Francesca Bonanni

Monica Ghetti

OBIETTIVO COMUNE

Enzo Monachesi

Luciana Rocconi

Claudio Pompei

Francesca De Nicola

Fabio Giampieri

Ester Diambra

Giulia Mattioli

Nicola Latini

Eleonora Valguarnera

Donatella Magagnini

Gabria Pierfederici

Tosca Silvagni

Luigi Stefanizzi

Lorenzo Pierpaoli

Ludovica Breccia

Giandomenico Rossi

Roberta Pesaresi

Simone Bocconi

Riccardo Paolasini

Marco Bellagamba

Francesco Clementi

VOLA SENIGALLIA

Alessandra Andreanelli

Anna Barucca

Angelo Bedetti

Andrea Berardinelli

Valentina Brunelli

Paolo Carli

Roberto Fabri

Federica Ferri

Samuele Garofoli

Gabriele Landi

Andrea Mariotti

Elena Mencarelli

Alessandra Olivetti

Stefania Pagani

Emmanuele Pavolini

Paola Perlini

Francesca Pongetti

Enrico Rimini

Lucia Rosa

Alessandro Sgreccia

Paolo Stendella

Simone Tranquilli

Susanna Vecchioni

Serge Prudence Zegbeu

ALESSANDRO MERLI

POTERE AL POPOLO

Giulia Livieri

Francesco Giacometti

Sara Capri

Michele Casavecchia Morganti

Gianclaudio Grottoli

Edoardo Bizzarri

Jacopo De Rosa

Giuseppe Polinori

Anna Maurizi

Francesco Angeloni

Sofia Garnaoui

Giulia Guzzini

Arianna Buda

Eugenia Tarini

Francesco Zernone

Giacomo Puca

Oggi (domenica) si voterà dalle 7 alle 23 e domani (lunedì) dalle 7 alle 15.

I presidenti di seggio procederanno allo scrutinio partendo da quello per il Referendum consultivo nazionale sul taglio dei parlamentari, a cui seguirà lo spoglio per le consultazioni elettorali regionali e infine quello delle amministrative.

Gli elettori dovranno recarsi ai propri seggi muniti della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento. Chi non ha la tessera elettorale o l’ha smarrita, deve richiederla all’Ufficio elettorale del Comune di residenza. Ai Comuni è demandato in questa tornata elettorale, caratterizzata dalle misure di prevenzione anti Covid-19, anche l’adempimento per l’organizzazione di seggi speciali per la raccolta del voto a domicilio, su richiesta dell’elettore, in caso di isolamento a causa della positività alla malattia.

TUTTI I CANDIDATI

FAC SIMILE DELLA SCHEDA

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it