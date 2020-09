Rimosse dai vigili del fuoco le parti pericolanti di un edificio

JESI – Questa mattina la squadra dei Vigili del fuoco di Jesi è intervenuta in via Garibaldi per rimuovere delle parti di intonaco e decoro vetuste da una finestra di un fabbricato, al primo piano lungo la pubblica via.

I Vigili del fuoco hanno rimosso tutte le parti pericolanti mettendo la zona sottostante in sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte.

