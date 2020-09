Presentata ufficialmente la candidatura di Massimo Olivetti a sindaco di Senigallia

Da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, La Civica, alla presenza del candidato presidente della Regione on. Francesco Acquaroli

SENIGALLIA – “Un Governo per tutti e non per pochi. Senigallia e le Marche unite nel segno dell’alternativa e della rinascita culturale, sociale ed economica. Senigallia, una storia nuova”. Non vuole essere questo solo uno slogan ma un impegno per migliorare la città, fatto proprio dal candidato sindaco della coalizione di centrodestra, avvocato Massimo Olivetti.

Ed oggi pomeriggio la candidatura è stata presentata ufficialmente al Palazzetto Baviera, alla presenza del candidato alla presidenza della Regione Marche, on. Francesco Acquaroli, e dei rappresentanti delle liste che hanno dato vita alla coalizione di centrodestra.

Negli interventi di tutti è stata espressa la volontà di cambiare, di far di tutto per risvegliare una Senigallia assopita.

In rappresentanza delle forze politiche che sostengono la candidatura di Massimo Olivetti, sono intervenuti Massimo Bello (Fratelli d’Italia), Riccardo Pizzi (La Civica), Alan Canestrari (Forza Italia), Luigi Rebecchini (Civici in Forza Italia) e Sergio Taccheri (Lega).

