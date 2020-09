Oggi fa tappa ad Ostra il tour elettorale di Francesco Acquaroli

OSTRA – Fa tappa ad Ostra il tour elettorale del candidato di centrodestra alla Presidenza regionale, on. Francesco Acquaroli: oggi (sabato 5 settembre), alle ore 19 presso il Chiostro San Francesco, Acquaroli si presenterà alla cittadinanza.

Sarà un interessante momento di confronto e di conoscenza del candidato e del suo programma elettorale in vista delle elezioni del 20 e 21 settembre.

Inoltre, interverranno anche i candidati al Consiglio regionale della circoscrizione provinciale di Ancona: Yasmin Al Diry, Corrado Canafoglia, Maurizio Grilli (per la lista civica “Civitas Civici”); Antonella Andreoli, Milco Mariani, Stefania Palazzesi (per la “Lega”); Cinzia Petetta (per “Fratelli d’Italia”); Roberto Paradisi (per “Forza Italia”) e Simona Catalani (per “UDC-Popolari Marche”).

Sarà presente anche l’avvocato Massimo Olivetti, candidato sindaco a Senigallia.

I promotori dell’iniziativa invitano tutta la cittadinanza a partecipare ricordando che l’incontro si svolgerà nel pieno del rispetto delle normative anti-Covid per il distanziamento sociale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it