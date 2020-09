L’Ospedale Santa Croce compie 100 anni: gli auguri del sindaco Massimo Seri

di MASSIMO SERI*

FANO – Il 5 settembre del 1920 si inaugurava il Santa Croce. Una ricorrenza importante che nonostante il periodo va ricordata e celebrata. Sono passati 100 anni, un lasso di tempo che certifica il radicamento e il ruolo importante che questa struttura ospedaliera ha avuto nella città e nel territorio, che tutt’ora ha e che avrà in futuro, contestualizzata ovviamente alle nuove organizzazioni sanitarie che verranno.

Avrei voluto celebrarlo con un evento ma il periodo elettorale lo avrebbe trasformato in un momento di campagna con il rischio di strumentalizzazione, quindi mi limito a queste poche righe, e organizzerò un momento dedicato all’ospedale dopo le elezioni, magari proprio con coloro che saranno i nuovi amministratori della Regione.

Questa è un’occasione non solo per fare gli auguri al nostro ospedale, ma anche per rinnovare il ringraziamento a tutti quei medici infermieri e operatori sanitari che ancora una volta hanno dato dimostrazione di grande professionalità, umanità e dedizione, per come hanno affrontato la dura prova della pandemia.

Un’opportunità anche per riaffermare l’importanza del Santa Croce che, in qualsiasi caso, rimarrà struttura ospedaliera operativa e funzionante grazie anche al protocollo sanitario che ho firmato e che garantirà sempre la piena funzionalità del nostro ospedale.

Quindi lasciatemi dire tanti auguri Santa Croce e altri 100 di questi anni.

*Sindaco di Fano

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it