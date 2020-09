Lorenzo Rabini: “Con Acquaroli siamo pronti a ricostruire le Marche”

di FABRIZIO ILACQUA

CHIARAVALLE – Lorenzo Rabini candidato per Fratelli d’Italia in Regione con Acquaroli presidente, ha fatto tappa a Chiaravalle per le regionali del 20 e 21 settembre.

“Il centro sinistra – ha detto Rabini – ci lascia una regione da ricostruire, per ciò che concerne sanità, scuola, infrastrutture, per gestire una ricostruzione dal terremoto ancora irrisolta. Vogliamo rimettere in moto un rapporto fiduciario tra istituzioni e cittadini”.

Rabini ha raccontato dell’investitura ricevuta da Giorgia Meloni che lo ha incitato fin da subito ad iniziare a battere il territorio. Rabini, va ricordato, è responsabile della provincia di Ancona proprio per il partito della Meloni, ruolo rivestito fino all’inizio ufficiale della campagna elettorale.

“Sarò a vostra disposizione, a disposizione dei cittadini chiaravallesi, non vengo qui solo oggi a chiedervi il voto ma vi assicuro che tornerò, anzi se dovessi essere eletto, il primo vero incontro lo farò qui con voi a festeggiare, perché Chiaravalle è un luogo che mi ha segnato. A Chiaravalle due anni fa ho iniziato un progetto con Fabiola Ceccarelli e Giovanni Larici (coordinatore della Bassa Vallesina) e con quanti ci hanno accompagnato e ci stanno accompagnando. Chiaravalle è uno dei miei luoghi fondamentali del mio percorso politico degli ultimi anni”.

