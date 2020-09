L’INTERVISTA / Riccardo Pizzi: “Serve una corretta gestione del verde pubblico”

SENIGALLIA – Riccardo Pizzi è l’ideatore della lista La Civica che sostiene la candidatura a sindaco di Massimo Olivetti. Con lui abbiamo affrontato le questioni legate al verde pubblico.

“Fondamentale – ci ha detto Pizzi – è la corretta gestione del verde pubblico. Senigallia si è dotata, almeno sulla carta, di strumenti per difendere il verde pubblico. Inoltre si parla spesso di boschi urbani ma la realtà è ben diversa.

“Senza dimenticare che in piazza del Duomo le alberature sono sparite quando, invece, il progetto prevedeva che dovevano essere sostituite”.

“Quello che faremo come Amministrazione a guida di Massimo Olivetti è passare dalle parole ai fatti. Il patrimonio cittadino di alberi e verde, va tutelato con una corretta manutenzione ordinaria. Lo stato d’incuria porta, invece, alla situazione che è sotto gli occhi di tutti”.

– Parliamo anche di giovani ed impianti sportivi.

“Lo sport – secondo Riccardo Pizzi – è fondamentale per imparare il rispetto delle regole. Per questo occorre avere degli spazi idonei. A tal proposito ricordiamo il crollo del controsoffitto della palestra della scuola media Marchetti.

“Versano poi in stato di degrado diversi impianti, ad iniziare dalla palestra della Cesanella. Non da ultimo va riesaminata la gestione della piscina delle Saline”.

