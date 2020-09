L’INTERVISTA / Paolo Molinelli: “Ponti a quattro corsie per migliorare la viabilità al centro di Senigallia”

SENIGALLIA – Anche la sicurezza dei ponti, al centro di Senigallia, è stata posta all’attenzione dei candidati a sindaco. Un argomento delicato che abbiamo affrontato con Paolo Molinelli, candidato a sindaco della coalizione di liste civiche formata da Senigallia Bene Comune e Noi Cittadini.

Lo abbiamo incontrato vicino a ponte Garibaldi, l’unico transitabile.

“La questione della sicurezza del fiume – afferma Molinelli – è strettamente connessa a quella dei ponti. Le condizioni di queste strutture, compreso ponte Garibaldi, l’unico transitabile, sono pessime.

“Noi, come Senigallia Bene Comune e Noi Cittadini, abbiamo presentato un progetto per rifare i quattro ponti. La legge prevede infatti che debbano essere a campata unica, in quanto la presenza di piloni al centro bloccano la capacità dell’acqua di defluire verso il mare.

“La viabilità – afferma sempre Molinelli – va ripensata in quanto ci sono delle vistose incongruenze. Secondo noi bisognerebbe pensare alla realizzazioni di ponti a quattro corsie: due per le auto, una per i pedoni ed una per le biciclette”.

QUI SOTTO la video-intervista:

