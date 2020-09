L’INTERVISTA / Paolo Molinelli: “A Senigallia vogliamo un ospedale funzionante”

SENIGALLIA – Da tempo si parla del ridimensionamento dell’ospedale di Senigallia. Un tema attualissimo che abbiamo affrontato con Paolo Molinelli, candidato a sindaco della coalizione di liste civiche Senigallia Bene Comune e Noi Cittadini.

“Quello che c’è – ci ha detto Molinelli – non ci soddisfa. Per questo diamo un giudizio negativo dell’esistente. Come Senigallia Bene Comune e Noi Cittadini vogliamo riportare il nostro ospedale ai tempi antecedenti il Decreto Balduzzi.

“Noi non siamo interessati – ha poi aggiunto Paolo Molinelli – al dibattito sul chiude o non chiude. A noi interessa un ospedale funzionante. Purtroppo nel periodo Covid abbiamo perso 50 posti letto e per questo siamo molto preoccupati.

“L’ospedale esiste e dobbiamo renderlo più efficiente per coprire le necessità dei senigalliesi e di quanti vivono nel comprensorio”.

QUI SOTTO la video-intervista:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it