L’INTERVISTA / Paolo Battisti: “Occorre dare una svolta al turismo ed al commercio in grosse difficoltà”

SENIGALLIA – Commercio, turismo, occupazione. Temi di grande attualità, soprattutto in un momento difficile come quello che stiamo attraversando. Argomenti che abbiamo affrontato con Paolo Battisti, già consigliere comunale, ed oggi candidato a sindaco per L’Altra Senigallia.

“Anche a Senigallia occorre far di tutto per agevolare il lavoro. Le ultime amministrazioni comunali hanno commesso l’errore di privilegiare i centri commerciali, mettendo in difficolta i piccoli commercianti.

“Dobbiamo far riaprire i negozi, soprattutto nel centro storico, defiscalizzando il lavoro. Nel nostro programma ci sono iniziative interessanti proprio per favorire la ripartenza”.

“L’attuale sindaco – ci ha sempre detto Paolo Battisti – ha sempre fatto racconti mirabolanti, dimenticando che Senigallia, negli anni Sessanta, era un punto di riferimento per il turismo nazionale. Adesso, invece, si regge solo grazie al Summer Jamboree e al CaterRaduno. Ma una stagione turistica non può durare solo due mesi l’anno. Per questo proponiamo un concorso di idee per l’imprenditoria giovanile per allungare la stagione.

“Inoltre occorre rendere la città la più pedonale possibile. Poche cose ma importanti per dare una svolta al turismo ed al commercio che a Senigallia sono in grosse difficoltà”.

