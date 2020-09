L’INTERVISTA / Paolo Battisti: “Dobbiamo garantire a tutti un’adeguata assistenza sanitaria”

SENIGALLIA – Paolo Battisti, già consigliere comunale, è il candidato a sindaco de l’Altra Senigallia. Sempre attento, da anni, ai problemi della gente, lo abbiamo incontrato per cercare di comprendere quali sono i suoi programmi. Partendo, ovviamente, dalle motivazioni, che lo hanno spinto alla ricandidatura.

“Sono già stato in Consiglio comunale da civico – ci ha detto Paolo Battisti – ed è stata l’esperienza più bella della mia vita”.

“Quello attuale – ha poi aggiunto Battisti – è un momento molto importante per Senigallia. Ed è per questo che ho deciso di tornare in campo: ci sono infatti tante battaglie da vincere”.

“I miei impegni? In primo luogo quello per la difesa del sistema socio-sanitario del territorio. Continuo a ripetere che se muore l’ospedale, muore Senigallia. Secondo alcune statistiche, senza una struttura ospedaliera adeguata, Senigallia perderebbe anche il sessanta per cento dei turisti anziani. E questo sarebbe un danno irreparabile per la nostra economia”.

“E’ nostra intenzione riproporre, proprio per migliorare l’assistenza alla popolazione, l’infermiere di quartiere e di famiglia”.

Paolo Battisti si dice anche convinto della necessità di istituire i consigli di quartiere. “Una scelta che permetterà un’azione trasparente, partecipata e condivisa”.

