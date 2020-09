L’INTERVISTA / Massimo Olivetti: “Anche Senigallia dovrà avere un ospedale di eccellenza”

SENIGALLIA – All’Ospedale di Senigallia si registrano troppi ritardi per quanto riguarda, soprattutto, le prenotazioni.

Un argomento delicato, particolarmente sentito dalla popolazione, che abbiamo affrontato con l’avvocato Massimo Olivetti, candidato a sindaco dalla coalizione del centrodestra formata da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e La Civica.

“Negli ultimi anni a Senigallia – ci ha detto Olivetti – non è stato fatto praticamente nulla, L’Ospedale ha problemi strutturali che necessitano di interventi immediati. A Fabriano e a Jesi si è intervenuti, a Senigallia no”.

“Faremo di tutto per avere un ospedale più organizzato per dare servizi e risposte adeguate a tutti”.

QUI SOTTO la video-intervista:

