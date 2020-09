L’INTERVISTA / Giorgio Sartini: “Tari troppo alta, in tre anni la taglieremo”

SENIGALLIA – Giorgio Sartini, consigliere comunale uscente, è il capolista di Senigallia Bene Comune al Consiglio comunale. Senigallia Bene Comune, insieme a Noi Cittadini, ha candidato a sindaco Paolo Molinelli.

Con Sartini abbiamo affrontato la questione della Tari: è possibile diminuirla?

“La Tari – afferma l’esponente di Senigallia Bene Comune – è stata aumentata a seguito degli spiaggiamenti avvenuti nel 2015 e 2016. L’aver trasportato in discarica quanto spiaggiato, ha subito incrementato il costo della Tari di 5 milioni.

“Una tassazione molto alta – ha aggiunto Giorgio Sartini – che intendiamo azzerare. Il nostro impegno è che, in tre anni, passeremo da tassa a tariffa”.

Sartini fa poi riferimento agli appalti comunali (per trentanove milioni di euro). “E’ nostra intenzione – ci ha detto – riappropriarci di questo tesoretto in quanto, fino ad oggi, abbiamo appaltato tutto ma i servizi non sono adeguati”.

QUI SOTTO la video-intervista:

