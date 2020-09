L’INTERVISTA / Fabrizio Volpini: “Migliorare lungomare e porto per fare di Senigallia una grande città turistica”

SENIGALLIA – Delle prospettive del turismo senigalliese abbiamo parlato con il dottor Fabrizio Volpini, candidato a sindaco dalla coalizione di centrosinistra.

“Il settore turistico, a Senigallia, è cresciuto molto, in virtù di una serie di iniziative che sono state prese. Penso a due grandi eventi che hanno lanciato, sul piano promozionale, la città: il Summer Jamboree e il CaterRaduno.

“Se ci saranno le condizioni sanitarie per poterle riorganizzare le ripeteremo sicuramente. Ma dobbiamo anche puntare sul turismo congressuale e su quello sportivo. E per far questo dovremo anche rivedere l’impiantistica sportiva”.

C’è poi la necessità – ha aggiunto Fabrizio Volpini – di una riqualificazione del nostro lungomare, soprattutto del tratto che va dal molo alla Rotonda. Ed entro il 2023 riqualificheremo anche l’ex Hotel Marche e la vecchia sede dell’Apt.

“C’è poi il porto che, tra le altre cose, ha anche la caratteristica di essere a ridosso del centro storico. Ma presenta anche dei limiti, ad iniziare dall’accesso. Problema che si pensava di risolvere all’interno del progetto della Sacelit-Italcementi che, però, è naufragato. Ora vogliamo pensare a migliorarne l’ingresso utilizzando i fondi europei”.

