L’INTERVISTA / Alessandro Merli: “Far ripartire l’edilizia popolare per dare un futuro ai giovani”

SENIGALLIA – Alessandro Merli è il candidato sindaco a Senigallia di Potere al Popolo. Con lui parliamo dei giovani, della precarietà dell’occupazione e della necessità di dare certezze alle nuove generazioni.

“E’ questo – ci ha detto – che vogliamo portare all’attenzione dell’Amministrazione comunale in quanto, a Senigallia, la vita dei giovani è sempre più complicata.

“Viviamo – ha proseguito Alessandro Merli – in una società piena di precariato e dobbiamo fare qualcosa per andare incontro alle necessità dei giovani.

“C’è bisogno, ad esempio, di far ripartire l’edilizia popolare. A Senigallia gli affitti sono troppo alti ed un giovane, con un lavoro normale, non può certo permettersi di progettare il suo futuro”.

“Occorre investire, acquistando tutti gli edifici privati in disuso per poi recuperarli. Ci batteremo inoltre per un canone concordato d’affitto”.

