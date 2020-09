“Introspections”: la pianista fanese Elena Lodovici presenta il suo disco al Bastione Sangallo

FANO – Giovedì 3 settembre, alle ore 21, al Bastione Sangallo la pianista fanese Elena Lodovici presenta il suo disco “INTROSPECTIONS” per l’etichetta discografica Notami Jazz.

La serata vedrà la musicista al pianoforte e voce, Eros Rambaldi al contrabbasso ed effetti e Giacomo Bartolucci alla batteria.

L’ingresso è libero, ed è obbligatoria la prenotazione via Whatsapp ai numeri 3281210080 o 3313342264, dalle ore 11:00 alle 14:00 di ogni giorno. Per info: contattare la pagina Facebook Bastione Sangallo o scrivere una mail a bastionesangallo@gmail.com

L’originalità del progetto della pianista fanese emerge dalla contaminazione di generi all’interno di ogni singola composizione, passando dalla musica classica al free jazz, dalla musica celtica alla progressive, dallo stile minimalista alla musica orientale, dal jazz etnico al new age, dalla musica contemporanea alla pop music, senza trascurare anche una importante vena cinematografica, in un’alternanza di momenti grintosi, allegri, introspettivi, intimi fino a molto melodici. Insomma, un disco d’avanguardia che supera i generi musicali, e che trasporta profondamente l’ascoltatore in un continuo viaggio “multidimensionale”.

Il disco comprende 4 brani: “Waiting”, “Incoming resolution”, “Incomplete”, “Like in Heaven for a while”, per una durata complessiva di un’ora circa. Tutte musiche originali composte da Elena Lodovici, così come i testi in inglese di “waiting” e di “like in heaven for a while” , e tutti gli arrangiamenti.

Dal 3 settembre sarà possibile inoltre ascoltare ed acquistare il disco online su tutte le piattaforme digitali di musica (YouTube, Spotify). Il disco è stato registrato nello studio di registrazione Naive recording di Fano a metà gennaio 2020. Hanno suonato nel disco i riminesi Eros Rambaldi al contrabbasso ed effetti, e Giacomo Bartolucci alla batteria, inoltre come special Guest anche il fanese Marco Pacassoni, talentuoso vibrafonista ormai noto alla platea jazzistica internazionale.

Si ringrazia per la collaborazione la ditta del territorio Valmex S.p.A.

Pagina Facebook “INTROSPECTIONS” Elena Lodovici:

https://www.facebook.com/Introspections-Elena-Lodovici-project-357744811574051/

Sito web di Elena Lodovici:

https://elenalodoviciproje.wixsite.com/elodoviciofficial

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it