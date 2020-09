Importanti donazioni alle scuole di Chiaravalle dall’Associazione Alberto Corinaldesi

CHIARAVALLE – L’Associazione” Alberto Corinaldesi per la Libertà augura buon anno scolastico a tutti gli studenti di Chiaravalle. “Come abbiamo già riferito a molti genitori – si legge in un comunicato -, quest’anno non abbiamo conferito i nostri premi ai migliori studenti.

“In un momento così difficile per la popolazione civile e scolastica di Chiaravalle L’Associazione ha cercato di alleviare i problemi procurati dall’emergenza COVID-19.

– Abbiamo donato 5.000 euro alla Protezione Civile di Chiaravalle

– Abbiamo donato:

2.500 euro alla scuole “Rita Levi-Montalcini” via Paganini 8,

2.500 euro alla scuola “Maria Montessori” via Leopardi 8,

per migliorare la dotazione tecnologica scolastica e aiutare la didattica on line degli studenti in condizioni economiche sfavorevoli

– 1.000 euro alla scuola materna Rita Levi-Montalcini per attrezzature varie

“Cogliamo l’occasione – scrive il presidente dottor Filiberto Manzoni – per complimentarci con gli studenti che hanno superato l’esame di terza media con il massimo dei voti e auguriamo a tutti un proficuo studio. Ci auguriamo che tutto torni alla normalità e di poter così riprendere la nostra tradizione per l ‘anno scolastico 2020-2021”.

