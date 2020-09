Il coronavirus fa un’altra vittima nelle Marche: una donna di 92 anni

Chiusa la casa di riposo dove viveva in quanto diciotto persone, tra ospiti ed operatori, sono risultati positivi

ANCONA – Secondo decesso, in meno di una settimana, per Covid-19, nelle Marche. La nuova vittima è una donna di 92 anni, ospite in una casa di riposo di Sant’Elpidio a Mare, deceduta all’ospedale Murri di Fermo.

Dall’inizio della pandemia, nelle Marche, ci sono state 989 vittime (589 uomini e 400 donne: 523 della provincia di Pesaro Urbino, 214 di quella di Ancona, 165 del Maceratese, 66 del Fermano, 13 della provincia di Ascoli Piceno e otto provenienti da fuori regione) da coronavirus.

L’anziana deceduta oggi era affetta da patologie pregresse. Come fa sapere il Gores “circa dieci giorni fa era stata riscontrata la sua positività al Covid-19 attraverso lo screening nel percorso sanitario”.

Nel frattempo si è anche appreso che sono 18 i positivi al coronavirus (13 anziani ospiti e 5 operatori) nella casa di riposo privata di Sant’Elpidio a Mare dove viveva la novantaduenne deceduta oggi all’ospedale Murri. La struttura è stata chiusa e tutti i degenti, compresi i sei negativi, trasferiti alla Rsa Anni Azzurri di Campofilone, separando i contagiati Covid da quelli che non hanno contratto il virus.

Questa mattina il Gores aveva anche comunicato che nelle ultime 24 ore, nelle Marche, sono stati testati 1641 tamponi: 824 nel percorso nuove diagnosi e 817 nel percorso guariti.

I positivi sono purtroppo 40 nel percorso nuove diagnosi: 18 in provincia di Ascoli Piceno, 15 in provincia di Pesaro Urbino, 4 in provincia di Ancona e 3 in provincia di Macerata.

Questi casi comprendono 14 rientri dall’estero (Cina, Ucraina, Albania, Macedonia, Moldavia), 7 soggetti sintomatici, 8 contatti in ambito domestico, 1 caso rilevato dallo screening in ambiente lavorativo, 3 contatti stretti di casi positivi, 1 caso rilevato dallo screening del percorso sanitario, 1 caso rilevato dallo screening del percorso sierologico e 5 casi in fase di verifica.

Tredici le persone ricoverate in ospedale, delle quali due nei reparti di terapia intensiva. Altri due contagiati sono ospiti della struttura territoriale di Campofilone.

