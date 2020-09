Giovedì con Brescia test di prestigio per la Vigilar Fano

FANO – Test di prestigio per la Vigilar Fano che, dopo i due allenamenti congiunti contro Grottazzolina e Ortona, torna al Palas Allende per confrontarsi contro il Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia (giovedì ore 19.30).

I bresciani, in ritiro a Rimini, vantano una grande esperienza in serie A2 e negli ultimi anni sono stati sempre protagonisti in chiave play off. Tra gli elementi di spicco ricordiamo l’ex nazionale Alberto Cisolla, il palleggiatore Simone Tiberti ma anche gli schiacciatori Fabio Bisi e Andrea Galliani: “Non vedo l’ora di confrontarmi con Brescia – afferma il centrale virtussino Filippo Bartolucci, uno dei protagonisti nel test contro Ortona – un’altra squadra molto forte che testerà ancora il nostro processo di crescita. Stiamo facendo molti passi avanti anche se siamo consapevoli che la strada è ancora lunga”.

Mister Pascucci dovrebbe confermare il sestetto sceso in campo negli ultimi due allenamenti dovendo rinunciare ad uno degli uomini di punta, quel Francisco Ruiz che al momento può essere impiegato solo in seconda linea. Interessante e curiosa sarà la sfida tra l’eterno Cisolla ed il giovane Roberti (classe 1977 il primo, 2004 il secondo), come c’è attesa nel vedere all’opera la potenza dei due opposti Lucconi e Bisi: “Spero di riuscire a dare lo stesso contributo di sabato scorso – continua il centrale Bartolucci – e aiutare i compagni. Con i palleggiatori le cose migliorano a vista d’occhio e l’intesa comincia ad affinarsi. Spero vivamente che poi il pubblico ci dia il giusto supporto”.

