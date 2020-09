Gioca al Maxi Miliardario e vince 50.000 euro

OSTRA – La settimana è iniziata nel migliore dei modi per un ostrense. E’ stato infatti premiato dal “Maxi Miliardario”, il gratta e vinci in voga in questo periodo.

L’uomo, mentre stava rientrando a casa, si è fermato in una tabaccheria e, prima di uscire, ha anche acquistato un gratta e vinci. Poi, tornato nella sua abitazione, ha iniziato a “grattarlo”. Ed è stato a questo punto che si è accorto di aver vinto la bella somma di 50.000 euro. Una cifra importante, soprattutto in un momento complicato come quello attuale.

