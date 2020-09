Finisce contro un cancello con l’auto che si ribalta: estratto dai vigili del fuoco

MAIOLATI SPONTINI – I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, alle ore 16:30, in via Cornacchia, a Maiolati Spontini, per un incidente stradale.

Nello schianto è rimasta coinvolta una sola auto che, dopo aver urtato ed abbattuto un cancello, si è ribaltata su un fianco.

La squadra dei vigili del fuoco, appena giunta sul posto, ha estratto, in collaborazione con il personale sanitario del 118, la persona che si trovava alla guida della vettura dal portellone posteriore, utilizzando cesoie e divaricatore idraulico.

Sul luogo dell’incidente, per i rilievi di legge, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it