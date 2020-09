Finisce con l’auto contro il guard-rail, soccorso e assistito da sanitari e vigili del fuoco

GENGA – Questa mattina, alle 10.45, per cause in via di accertamento, nella frazione Pianello di Genga, il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il guard-rail adiacente la carreggiata.

Sul posto, scattato l’allarme, sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco. La squadra di Fabriano, giunta con un’autobotte ed un mezzo 4×4, ha prima spento le fiamme che, nel frattempo, si erano sviluppate avvolgendo l’autovettura, e subito dopo hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’intervento per dar modo ai sanitari del 118 di poter assistere il conducente dell’auto.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri e gli agenti della Polizia locale.

