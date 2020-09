Due anziani coniugi perdono la vita in uno schianto sull’A14

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata, nell’area di servizio Foglia Est, tra Fano e Pesaro

FANO – Due anziani coniugi hanno perso la vita in un incidente avvenuto, nella tarda mattinata di oggi, lungo l’autostrada A14.

Il tragico schianto si è verificato nell’area di servizio Foglia Est, nel tratto autostradale tra Fano e Pesaro.

L’auto dei due anziani coniugi – una Suzuki Ignis – per cause al vaglio degli agenti della polizia autostradale, nell’imboccare la rampa di accesso all’area di servizio si è schiantata contro lo spartitraffico in mattoni e cemento che serve per separare l’accesso di camion e automobili.

I due anziani coniugi – di 81 anni -, residenti a Como, sono deceduti sul colpo, incastrati all’interno della loro vettura.

Scattato l’allarme sono intervenuti sul posto i mezzi di soccorso del servizio sanitario, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia autostradale.

Purtroppo ogni tentativo di rianimazione dei due anziani coniugi è risultato vano. Subito dopo i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza tutta l’area interessata dall’incidente.

