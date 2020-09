Coronavirus / Oggi nelle Marche oltre mille tamponi con 18 nuovi positivi

ANCONA – Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore, nelle Marche, sono stati testati 1081 tamponi: 686 nel percorso nuove diagnosi e 375 nel percorso guariti.

I positivi sono 18 nel percorso nuove diagnosi: 8 in provincia di Ancona, 6 in provincia di Pesaro Urbino, 2 in provincia di Ascoli Piceno e 2 fuori regione.

Questi casi comprendono 2 rientri dall’estero (Albania e Pakistan), 8 contatti in ambito domestico, 1 soggetti sintomatico, 6 contatti stretti di casi positivi e 1 caso in fase di verifica.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it