Coronavirus / Oggi meno positivi (17) ma resta la paura per la seconda ondata

ANCONA – Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1512 tamponi: 890 nel percorso nuove diagnosi e 622 nel percorso guariti.

I positivi sono 17 nel percorso nuove diagnosi: 5 in provincia di Pesaro Urbino, 4 in provincia di Ascoli Piceno, 3 in provincia di Macerata, 3 in provincia di Ancona e 2 fuori regione.

Questi casi comprendono 1 rientro dall’estero (Romania), 4 contatti in ambito domestico, 3 soggetti sintomatici, 4 contatti stretti di casi positivi, 2 casi riscontrati dallo screening realizzato nel percorso sanitario, 2 casi rilevati dallo screening effettuato in ambiente lavorativo e 1 caso in fase di verifica.

Meno positivi, quindi, di ieri, ma pur sempre tanti. Ed anche nelle Marche, resta l’allarme e, soprattutto si teme una seconda ondata di casi positivi.

I ricoverati in ospedale sono 28, con tre pazienti presenti nei reparti di terapia intensiva. Altre diciassette persone contagiate sono invece ospitate nella struttura territoriale di Campofilone.

LA TABELLA

